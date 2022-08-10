  • 12 AĞUSTOS Cuma 03:09
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Edis'in 'Yalancı' klibinin kamera arkası görüntüleri...

Edis’in yeni şarkısı Yalancı’nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Renkli görüntüleriyle dikkati çeken klip kamera arkasındaki eğlenceli anlarla dikkati çekti.

Edis'in 'Yalancı' klibinin kamera arkası görüntüleri...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2022 14:28

Edis’in beklenen yeni single’ı ‘Yalancı’nın yayınlanmasının ardından klibin kamera arkası görüntüleri de izleyicilerle buluştu. Yalancı şarkısının klibi Çeşme’de çekildi. Prodüksiyonunu Hypers’ın üstlendiği, yönetmenliğini Melih Kun’un yaptığı, yazın, dostluğun, eğlencenin en renkli anlarını yansıtan film tadındaki klip 4 günde kameraya alındı. Klipte ünlü yıldıza dans ve cast ekibi de eşlik etti. İzleyenlere Yalancı’nın enerjisini hissettiren klipte ünlü yıldız Edis, bugüne kadar hiç görülmemiş en esprili ve eğlenceli görüntüleriyle yer aldı.

İşte o görüntüler:
 

'Kusursuz Kiracı'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Sıla konserlerini covid nedeniyle erteledi!
YORUMLAR