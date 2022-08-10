Edis'in 'Yalancı' klibinin kamera arkası görüntüleri...

Edis’in beklenen yeni single’ı ‘Yalancı’nın yayınlanmasının ardından klibin kamera arkası görüntüleri de izleyicilerle buluştu. Yalancı şarkısının klibi Çeşme’de çekildi. Prodüksiyonunu Hypers’ın üstlendiği, yönetmenliğini Melih Kun’un yaptığı, yazın, dostluğun, eğlencenin en renkli anlarını yansıtan film tadındaki klip 4 günde kameraya alındı. Klipte ünlü yıldıza dans ve cast ekibi de eşlik etti. İzleyenlere Yalancı’nın enerjisini hissettiren klipte ünlü yıldız Edis, bugüne kadar hiç görülmemiş en esprili ve eğlenceli görüntüleriyle yer aldı.



İşte o görüntüler:

