Edis'in dikkat çeken sahne tarzı!

Edis önceki gün Antalya’da sahnedeydi. Finike’de hayranları ile bir araya gelen Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü yıldız, Antalyalılara unutulmaz bir gecce yaşattı.

Antalyalı hayranlarını selamlayarak konserine ‘Martılar’ ve ‘Arıyorum’ şarkılarıyla başlayan Edis, danslarıyla ve sahne performansıyla beğeni topladı. Konserde 1,5 saat sahnede kalan Edis’e coşkulu seyircisi konser boyunca eşlik etti. Dijital sahne dekoru, dansçılarıyla birlikte yaptığı sahne şovu, bitmek bilmeyen enerjisi ve orkestrasıyla Antalya’daki konserini gerçekleştiren ünlü yıldız hem müzikal hem de görsel anlamda büyük bir şov yaşattı.

Edis konserde mavi şort ve gömleğiyle de dikkati çekti. Antalya’ya özel hazırlanan kostümle sahneye çıkan Edis, hayranlarından büyük alkış aldı.