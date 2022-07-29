Eda Ece: Ne zaman gaza gelirsek o ara evleniriz!

Etiler'de objektiflere yansıyan Eda Ece, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, tatil fotoğraflarını tiye almasıyla ilgili ''Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim. 'Eda abi çekiyoruz' deyin. Ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" açıklamasını yaparak gülümsedi.

Ünün yurt dışına ulaştığını da ifade eden güzel oyuncu, "Bu sene sık sık yurt dışına çıktım. Sağ olsunlar ünüm yurt dışına kadar ulaşmış. Diziyi takip edenler repliklerimle karşıma çıkıyor. Bu durum beni çok sevindirdi doğrusu" dedi.

Gazetecilerin "evlilik" soruları karşısında esprili bir açıklamada bulunan Eda Ece, "Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz." şeklinde konuştu. Ece, "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." dedi.

"DİZİLERDE 9 KERE EVLENDİM"

Muhabirlerin, "Hayalini kurduğunuz bir düğün veya gelinlik var mı?" sorusunu da yanıtlayan Eda Ece, "Dizilerde 9 kere evlendim. her türlü gelinliği giyindim. Dizide çocuğum bile oldu. Her duyguyu tattım yani." ifadelerini kullandı.