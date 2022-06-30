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Gecce Magazin Haberleri

Eda Ece imaj değiştirdi

Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Eda Ece, saçlarını boyatarak stilini yeniledi.

Eda Ece imaj değiştirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2022 17:38

Hem rol aldığı fenomen dizi Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle hem de Anadolu Efes'te forma giyen başarılı basketbolcu Buğrahan Tuncer'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Eda Ece imaj yeniledi. 

Sarı saçlarını eski rengine boyatan ünlü oyuncu, yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ece, "İmaj değişikliğine gittim, çok sıkılmıştım. Kendi rengine döndürdük, sarı ışıltısını ekledik ama o olmadan olmaz..." dedi. Tajipçileri Eda Ece'nin fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o kare:

 

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