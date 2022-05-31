Eda Ece, evlilik sinyalini verdi!

Eda Ece, önceki akşam katıldığı ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeşil elbisesiyle törende boy gösteren oyuncu, başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisinin sezon finalinin ardından dinleneceğini belirtti. Ece, 3 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le sosyal medyada sürekli birbirlerini takipten çıkararak haber olmaları hakkında, ''Buğrahan bu duruma çok kızıyor... Bir daha yapmayacağım'' dedi. Eda Ece, evlilik sorularına ise '' İlişkimiz bir noktada oraya gider ama bu yaz değil...'' şeklinde konuştu.