Eda Ece-Buğrahan Tuncer ayrılığı kısa sürdü!

Bir dargın bir barışık birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den geçtiğimiz günlerde yine 'ayrılık' haberi gelmişti. Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum" diyen oyuncu Eda Ece'nin basketbolcu sevgilisiyle dördüncü kez ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti.

Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmaları gündem olan ikilinin, ilişkilerine yeniden nokta koyduğu ileri sürülmüştü. Küslüğün sebebi merak edilirken, ayrılığın kısa sürdüğü ortaya çıktı.

Eda Ece, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olma başarısı gösteren Anadolu Efes’in kutlama gecesinde basketbolcu sevgilisiyle birlikte katıldı.