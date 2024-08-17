Ece Seçkin’den üzen haber: 2 aylık bebeğini kaybetti

Acil bir ameliyat olduğunu söyleyen Ece Seçkin'in 2 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Ece Seçkin’den üzen haber: 2 aylık bebeğini kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 15:07

Sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Seçkin, özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Seçkin, evliliğiyle de gündemden düşmemişti.

Ancak son günlerde Ece Seçkin'den gelen haberler hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kalan Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim" diyerek hayranlarını bilgilendirmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ece Seçkin’in sağlık sorunlarının arkasında acı bir gerçek yatıyor. İki aylık hamile olduğu öğrenilen şarkıcının, bebeğinin kalbinin durduğu ve bu nedenle acilen ameliyata alındığı bildirildi. Maalesef, Ece Seçkin’in iki aylık bebeğini kaybettiği açıklandı.

Hayranları ve yakınları, bu zor günlerinde Ece Seçkin’e destek mesajları gönderiyor. Seçkin’in hayranları, sosyal medya üzerinden ona moral vermeye çalışırken, ünlü isimlerden de destek mesajları gelmeye devam ediyor.

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