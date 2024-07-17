Ece Seçkin: Köpeğim ölünce çocuk yapmayı düşündüm

Pop dünyasının başarılı genç yıldızlarından Ece Seçkin, Kaan Ölker’in fizy platformunda yayınlanan ‘Popcast’ programına katıldı.

Ece Seçkin: Köpeğim ölünce çocuk yapmayı düşündüm
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2024 17:37

"ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Ece Seçkin, Kaan Ölker’e köpeğini kaybettiği dönem acısını kimseyle paylaşamadığını gözyaşları içinde şöyle anlattı: “Köpeğim Coco öldükten sonra onun yerini tutabilecek ve o acıyı dindirebilecek tek şeyin bir çocuk sahibi olmak olduğunu düşündüm. Hayatımın bir parçasını kaybettim. 16 yıl birlikte yaşadığım bir canı kaybetmenin acısını tarif edemiyorum..”
 

"BABAM DEKOLTELİ KIYAFETLERİME HÂLA KIZIYOR"

Ece Seçkin, erken yaşta yıldız olmakla beraber ailesinin kendisini korumak için ellerinden geleni yaptığını anlatırken; babasının hâla dekolteli kıyafetlerine karıştığını şöyle itiraf etti: “Babam hâla bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp tepki gösteriyor. “Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin” diyor.

 

"EVLİLİK BANA YARADI"

Ece Seçkin, Kaan Ölker’in “Evlilik star ışığını öldürüyor mu” sorusuna şöyle bir yanıt verdi: “Aksine evlendikten sonra daha da parlamaya başladım, bana yaradı. Evlilik kurumuna olan saygım bana çok daha büyük bir bağlılık kazandırdı. Çağrı hayattaki en büyük şansım oldu. Beni hiçbir şekilde engellemedi, sabote etmedi ve her zaman arkamda durdu.”

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