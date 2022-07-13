Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na: Beni eksik bırakıp gittin!

Ece Erken'in, 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü yürek burkan bir mesajla kutladı.

"KORKUNÇ BİR BOŞLUK VAR İÇİMDE"

Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü sunucu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 13 Temmuz... Canım eşimin doğum günü. Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk... Çok özlüyorum... Birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim... O kadar çok keşkem var ki ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız."

"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Şarkıcı Demet Akalın da arkadaşının paylaşımına "Canım Ece'm her zaman yanındayım" yorumunu yaparak, Erken'e destek oldu.