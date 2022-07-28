Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Ece Erken'in (44), 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu 42 yaşında vefat etmişti.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arızalanan telefonunu tamire bırakan Erken, mağazanın çıkışında gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"KORUMASIZ GEZİYORUM!"

Ece Erken, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiği yönündeki sorulara, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Ünlü isim, ayrıca, "Korumasız geziyorum." diyerek, kimseden korkmadığını dile getirdi. (Kaynak: haberturk.com)