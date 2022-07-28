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Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Ece Erken, 7 ay önce silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Eşinin acısıyla sarsılan ve geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucu, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum" dedi. Erken, ayrıca, "Korumasız geziyorum" açıklamasında da bulundu.

Ece Erken: Korumasız geziyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2022 12:53

Ece Erken'in (44), 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu 42 yaşında vefat etmişti.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arızalanan telefonunu tamire bırakan Erken, mağazanın çıkışında gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"KORUMASIZ GEZİYORUM!"

Ece Erken, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiği yönündeki sorulara, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Ünlü isim, ayrıca, "Korumasız geziyorum." diyerek, kimseden korkmadığını dile getirdi. (Kaynak: haberturk.com)

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