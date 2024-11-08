Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un evliliği sona eriyor: "Artık mutsuzum"

Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla evliliğini sonlandırmak için adım attığını duyurdu. Akkuş, beş yıl süren birlikteliklerinin artık kendisini mutlu etmediğini belirterek, boşanma nedenine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtığını söyleyen Akkuş, "Yedi yıldır birlikte olduğum, severek ve emek vererek evlendiğim Ebru Şallı ile ilişkimi bitirme kararı aldım. Boşanma kararımın temel nedeni artık mutsuz olmam" ifadelerini kullandı. Akkuş, "Bu evliliğin aşk ve sevgi dolu olduğunu düşünmüştüm, ancak her şeyin para ve maddiyat odaklı olduğunu geç fark ettim" diyerek, kendi mutluluğunu ve huzurunu ön planda tutarak bu adımı attığını dile getirdi.

Ebru Şallı cephesinden ise henüz bir açıklama gelmezken, çiftin boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.