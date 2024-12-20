Ebru Şahin’in Zürih kaçamağı!

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Instagram hikayelerinden art arda paylaştığı karelerle hayranlarını meraklandıran güzel oyuncunun, tatil rotası sonunda ortaya çıktı.

Şahin’in ilk paylaşımlarında nerede olduğu tam olarak anlaşılamasa da detaylı fotoğraflar, ünlü ismin İsviçre’nin Zürih şehrinde olduğunu gösterdi. Doğal güzellikleriyle ünlü Zürih’te keyifli bir tatil yaptığı gözlenen Ebru Şahin, huzurlu manzaralar eşliğinde çektiği kareleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Ebru Şahin’in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken hayranları ünlü oyuncuya “Yurt dışındaki keşiflerinden de ilham alıyoruz” şeklinde yorumlar yaptı. Şahin’in Zürih tatilinden başka kareler paylaşıp paylaşmayacağı ise merak konusu!