Ebru Şahin'in evlendikten sonra ilk işi bu oldu

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da evlenmişti.
Makedonya’da kıyılan resmi nikahın ardından Alaçatı’da gerçekleştirilen temsili nikahı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.
Şahin'den nikah sonrası ilk hamle geldi. Şahin, Instagram hesabında soyadını "Ebru Şahin Osman" olarak güncelledi.