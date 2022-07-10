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Gecce Magazin Haberleri

Ebru Şahin'in evlendikten sonra ilk işi bu oldu

Yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile NBA’deki gururumuz Cedi Osman, Makedonya’ da kıyılan nikahın ardından Alaçatı'da gerçekleştirilen rüya gibi düğünle dünya evine girdi. Şahin'in, Instagram'da soyadını güncellemesi dikkat çekti.

Ebru Şahin'in evlendikten sonra ilk işi bu oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2022 13:41

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da evlenmişti. 

Makedonya’da kıyılan resmi nikahın ardından Alaçatı’da gerçekleştirilen temsili nikahı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

Şahin'den nikah sonrası ilk hamle geldi. Şahin, Instagram hesabında soyadını "Ebru Şahin Osman" olarak güncelledi.

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