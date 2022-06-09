Ebru Şahin ve Engin Akyürek hakkında flaş iddia!

Kaçış dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek ve Destan’ın başrolünde yer alan Ebru Şahin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Arif Hür, Engin Akyürek ile Ebru Şahin’in yer aldıkları projeleri sona erdikten sonra aynı dizide başrol oynayabileceğini öne sürdü.

Arif Hür yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Aldığım duyumlara göre şu sıralar yapımcıların yeni gözdesi Ebru Şahin ve Engin Akyürek ikilisi… Ciddi bir hayran kitlesine sahip olan bu ikilinin güncel projeleri sona erdikten sonra aynı projede yer alabileceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Gerek enerji gerekse görsel uyum olarak iyi bir çift olabileceklerinin sinyallerini veren bu ikilinin aynı projede yer almasını bekleyen milyonlarca hayranlarının da olduğunu belirtmek isterim. Seneye bu zamanlar Ebru Şahin ile Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı bir diziyi dijital platformlardan birinde görürsek sürpriz olmaz…”