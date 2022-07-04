Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni fotoğraflar

Aşkları doludizgin süren Ebru Şahin ile Cedi Osman, ünlü basketbolcunun doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde evlendi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşti. Nikahta şıklığıyla göz dolduran Ebru Şahin’in ve Cedi Osman’ın şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlendi.

DÜĞÜN ÇEŞME'DE



Şahin ve Cedi Osman, bu mutlu günlerine dair fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İkili, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN NİKAHINDAN KARELER: