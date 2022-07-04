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Gecce Magazin Haberleri

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni fotoğraflar

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz cumartesi günü hayatlarını birleştirmişti. Çift, nikah fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahından yeni fotoğraflar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2022 10:12

Aşkları doludizgin süren Ebru Şahin ile Cedi Osman, ünlü basketbolcunun doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde evlendi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşti. Nikahta şıklığıyla göz dolduran Ebru Şahin’in ve Cedi Osman’ın şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlendi.

 

DÜĞÜN ÇEŞME'DE

Şahin ve Cedi Osman, bu mutlu günlerine dair fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

İkili, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

 

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN NİKAHINDAN KARELER:

 

 

 

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