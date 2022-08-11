Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın bitmeyen tatili!

Çeşme’de geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Ebru Şahin ile Cedi Osman balayında rotayı Doğu Afrika’ya çevirmişti. Önceki gün yine Çeşme’de görüntülenen çift, denizde objektiflere yansıdı. Akşama doğru geldikleri beach’te hemen denize giren Osman ile Şahin daha sonra localarına geçti.

EBRU ŞAHİN'İN PAYLAŞIMLARI BEĞENİ TOPLADI!



Ebru Şahin yaptıkları bu tatilden fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, bikinisiyle yüzerken çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.