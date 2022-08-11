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Gecce Magazin Haberleri

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın bitmeyen tatili!

Ebru Şahin ile Cedi Osman geçtiğimiz gün yine Çeşme'de objektiflere yakalandı. Birlikte denize giren ikilinin keyfi yerindeydi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın bitmeyen tatili!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2022 13:06

 

Çeşme’de geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Ebru Şahin ile Cedi Osman balayında rotayı Doğu Afrika’ya çevirmişti. Önceki gün yine Çeşme’de görüntülenen çift, denizde objektiflere yansıdı. Akşama doğru geldikleri beach’te hemen denize giren Osman ile Şahin daha sonra localarına geçti.

 

 

EBRU ŞAHİN'İN PAYLAŞIMLARI BEĞENİ TOPLADI!

Ebru Şahin yaptıkları bu tatilden fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, bikinisiyle yüzerken çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 

Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

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