Ebru Şahin ile Cedi Osman, Çeşme'de düğün yaptı

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da evlenmişti. Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde hayatlarını birleştirmişti. Aile arasında yapılan nikah sonrasında ikili, Çeşme'de düğün töreni gerçekleştirdi.

Ebru Şahin düğün öncesi, "Makedonya'da aile arasında nikah yapmıştık. Burada arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım, çok da bir şey diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ise, "Hem yakın dostlarımız hem de ailemiz burada. Her şey çok güzel olsun." dedi. Ünlü basketbolcu, Ebru Şahin'i gelinlikle gördüğü ilk anları da anlattı. Cedi, "Gerçekten bayıldım. O an zaten bir anda gittim. Hiç yoktum o anda. (Gülüyor)" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ünlü çiftin düğününe spor ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.