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Ebru Şahin ile Cedi Osman balayında!

2 Temmuz'da nikah masasına oturan, geçtiğimiz hafta da Çeşme'de düğün yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman, balayına da aynı adreste devam ediyor

Ebru Şahin ile Cedi Osman balayında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2022 12:39

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, 2 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da evlenmişti. Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde hayatlarını birleştirmişti. Aile arasında yapılan nikah sonrasında ikili, geçtiğimiz hafta da Çeşme'de düğün töreni gerçekleştirmişti.

Çift, aşklarının başladığı ve yaz aylarının büyük kısmını da geçirdiği Çeşme'de balayı yapıyor. Ebru Şahin ve Cedi Osman, önceki gün bir plajda görüntülendi.

 

 

Akşama doğru plaja gelen çift,  arkadaşları ile buluşarak denize girdiler.

 

Yarım saat yüzdükten sonra denizden çıkan Şahin ve Osman, daha sonra akşam yemeği yediler.

 

 

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