Ebru Şahin dönüyor: İşte karşınızda Nazlı Orman

Ekranların heyecanla beklenen dizisi Gizli Bahçe, 15 Ekim Salı günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerinde ise başarılı oyuncular Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizi, etkileyici hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu ise Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin kaleme aldığı Gizli Bahçe, genç ve bekar anne Nazlı Orman’ın (Ebru Şahin) oğlunu büyütmek için verdiği zorlu mücadeleyi konu alıyor. Nazlı, tüm hayatını oğlu Memo’ya adarken, eski eşi Demir'in (Murat Yıldırım) başlattığı velayet savaşı, ona hayatının en büyük mücadelesini verecektir. Aynı zamanda bu süreçte Nazlı, Demir’le birlikte beklenmedik bir şekilde aşkı da yeniden keşfedecektir.

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gizli Bahçe, seyirciyi dram ve aşk dolu bir yolculuğa çıkaracak. Salı akşamları ekrana gelecek olan bu iddialı yapım, izleyicileri derinden etkilemeye hazırlanıyor.