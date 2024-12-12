Ebru Şahin bıktı: "Bela mısınız başıma"

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, konuk olduğu bir galada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Etkinlik öncesi kameralara poz veren Şahin, her zamanki enerjik tavrıyla dikkat çekerken, çocuk sorularına verdiği esprili yanıtla gündeme geldi.

Astrologların 2025 yılı için “aşk, evlilik ve çocuk yılı” tahminiyle ilgili gelen soruya sinirle karışık bir gülümsemeyle yanıt veren Şahin, “Bela mısınız başıma? Geçen haftadan bugüne hiçbir şey değişmedi. Lütfen artık bu konuyu kapatalım” diyerek gazetecilere takıldı.

Kendi özel hayatı hakkında sürekli sorularla karşılaşan Şahin, samimi ve mizahi yaklaşımıyla dikkat çekti. Oyuncunun bu tepkiyi hem sıkılmış hem de eğlenceli bir şekilde ifade etmesi, basın mensupları arasında gülüşmelere neden oldu.

Ebru Şahin’in tepkisi sosyal medyada da gündem olurken, takipçileri güzel oyuncunun doğal ve eğlenceli tavrına destek mesajları yağdırdı.