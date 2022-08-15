  • 16 AĞUSTOS Salı 09:54
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Ebru Şahin bikinili pozlarını paylaştı! Altına yazdığı not dikkat çekti!

Ebru Şahin tatil fotoğraflarını paylaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncunun son karelerine beğeni ve yorum yağdı. Şahin'in fotoğraflarının altına yazdığı not da dikkatlerden kaçmadı!

Ebru Şahin bikinili pozlarını paylaştı! Altına yazdığı not dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2022 15:30

Ebru Şahin bu yaz başında hayatını Cedi Osman'la birleştirmişti. Çiftin önce Makedonya'da nikahı kıyılmıştı, ardından da Çeşme'de tanıştıkları yerde düğünleri olmuştu. Ardından balayına çıkan ikili adeta ülke ülke gezdi. Cedi Osman'ın A Milli Takım kampına katılmasıyla birlikte aşıklar İstanbul'a döndü. Fakat Ebru Şahin, Instagram'dan tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu son olarak bugün bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Altına ise İstanbul'a devam eden sağnak yağışa vurgu yaparak "Yağmurlu gün postu" notunu düştü. Şahin'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

İşte o fotoğraflar:

Pınar Altuğ aşka geldi: "İyi ki be kocam!"
'O Kız'ın kadrosuna bakın kim katıldı?