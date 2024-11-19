Ebru Özkan’a “Can Borcu” setinde sürpriz doğum günü kutlaması

ATV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Can Borcu” dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Özkan Saban, 46. yaş gününü sette kutladı. Dizinin “Handan” karakterine hayat veren Özkan’a, çekimler sırasında ekip arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.

Setteki yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, üzerinde mumlarla süslenmiş bir pasta ile oyuncunun doğum gününü kutladı. Mumlarını üfleyerek dilek tutan Ebru Özkan, bu özel anı ekip arkadaşlarıyla birlikte poz vererek ölümsüzleştirdi.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği ve NTC Medya imzasını taşıyan “Can Borcu”, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizide Ebru Özkan Saban’a, Bülent İnal, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi deneyimli isimler eşlik ederken, Ragıp Savaş, Selen Soyder ve Demircan Kaçel de önemli rollerde yer alıyor.

Semih Bağcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizi, aile bağları, sadakat ve sırlarla örülü hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. “Can Borcu” çok yakında ATV ekranlarında olacak.