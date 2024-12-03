Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Son dönemde eşi Murat Özdemir ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü sanatçı Ebru Gündeş, bu konudaki sessizliğini korumaya devam ediyor. Ancak Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle takipçilerine mesaj veren sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sevgi varsa engel yoktur.” Bu kısa ama anlamlı mesaj, sanatçının duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gündeş’in bu paylaşımı, hayranları tarafından takdirle karşılanırken, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Pek çok kişi, sanatçının farkındalık yaratmaya yönelik bu mesajını beğeni ve yorumlarla destekledi.