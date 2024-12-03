Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Eşi Murat Özdemir'le boşanacakları yönündeki iddialar karşısında sessizliğini koruyan Ebru Gündeş sosyal medya hesabından Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Gündeş şu mesajı paylaştı: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sevgi varsa engel yoktur."

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-12-2024 19:03

Son dönemde eşi Murat Özdemir ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü sanatçı Ebru Gündeş, bu konudaki sessizliğini korumaya devam ediyor. Ancak Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle takipçilerine mesaj veren sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sevgi varsa engel yoktur.” Bu kısa ama anlamlı mesaj, sanatçının duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gündeş’in bu paylaşımı, hayranları tarafından takdirle karşılanırken, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Pek çok kişi, sanatçının farkındalık yaratmaya yönelik bu mesajını beğeni ve yorumlarla destekledi.