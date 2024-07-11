Ebru Gündeş'in sürpriz konukları: Demet Akalın ve Yıldız Tilbe

Çeşme'de sahne alan Ebru Gündeş, muhteşem performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında Türk pop müziğinin iki önemli ismi Demet Akalın ve Yıldız Tilbe de vardı.

Gündeş, konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz yaparak Akalın ve Tilbe'yi sahneye davet etti. Üç ünlü sanatçı, sahnede birlikte şarkılar söyleyerek izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Akalın ve Tilbe'nin katılımıyla sahnede oluşan enerji, seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konser, müzikseverler için unutulmaz anlara sahne olurken, Ebru Gündeş, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe'nin dostluğu ve uyumu izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bu özel gece, Çeşme'de müzik dolu anılarla hafızalara kazındı.