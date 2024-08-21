Ebru Gündeş Konserinde Yürekleri Ağza Getirdi!

Ebru Gündeş Konserinde Yürekleri Ağza Getirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2024 09:52

Sanatçı Ebru Gündeş, aşırı sıcaklar nedeniyle konser sırasında tansiyonunun yükseldiğini ve kendisini kötü hissettiğini açıkladı. Konserin bitimine 4 şarkı kala, Gündeş, dinleyicilerine “Bir küçük ara rica ediyorum” diyerek sahneden ayrıldı. Sanatçı, konserin ardından kulisinde dinlenerek sağlık durumunu toparlamaya çalıştı.

Bu gelişme üzerine Gündeş'in hayranları, sosyal medyada sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ebru Gündeş’in sağlık sorunları, bazı hayranları tarafından endişeyle karşılandı. Gündeş, daha önce 1999 yılında “Dön Ne Olur” albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirerek iki ciddi ameliyat geçirmişti. Bu tür sağlık sorunları, sanatçının sıkı takibi ve destek gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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