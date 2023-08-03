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E-Devlet üzerinden başvuran ailelere toplam 2.150 TL nakit ödeme! 2 hafta sonra hesaplara yatırılacak

Aile Destek Programı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir maddi destek sağlanıyor. Aileler, başvurularını gerçekleştirerek belirlenen ödeme miktarlarına hak kazanabilirler.

E-Devlet üzerinden başvuran ailelere toplam 2.150 TL nakit ödeme! 2 hafta sonra hesaplara yatırılacak
Yayın Tarihi : 2023-08-03 12:18

2 hafta sonra hesaplara yatırılacak! E-Devlet üzerinden başvuran ailelere toplam 2.150 TL nakit ödeme-  Ailelere yönelik önemli bir destek programı başladı ve ihtiyaç sahibi ailelere nakit yardımı sunuluyor. Bu destek programı kapsamında ailelere verilen nakit ödemelerle ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Başvurular Başladı, Ödemeler 15 Ağustos'ta Yatırılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen aile destek programı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere nakit ödeme sağlanıyor. Başvuruların başladığı bu programda ödemeler, 15 Ağustos 2023 tarihinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Bu sayede aileler, maddi anlamda rahatlamış olacaklar.

Nakit Ödeme Miktarları Belli Oldu!

Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sunulan nakit ödemeler, ailenin kişi başına düşen aylık gelirine göre belirleniyor. İşte ödeme miktarları:

  • Aylık gelir 450 TL ve altında olan aileler, 1.250 TL nakit ödeme alacaklar.
  • Aylık geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL altında olanlar, 1.100 TL nakit ödeme alacaklar.
  • Aylık geliri 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL altında olanlar, 950 TL nakit ödeme alacaklar.
  • Aylık geliri 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL altında olanlar, 850 TL nakit ödeme alacaklar.

Bu ödeme miktarları, ailelerin maddi durumlarına göre adil bir şekilde belirlenmiştir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Aile destek programına başvuruları gerçekleştirmek oldukça basittir. Başvuruları şu şekillerde yapabilirsiniz:

  1. E-Devlet Üzerinden Başvuru: Aile Destek Programı başvurularını E-Devlet Kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet'e giriş yaparak başvuru adımlarını takip edebilirsiniz.
  2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Başvuru: E-Devlet'i kullanamayan vatandaşlar, ikamet ettikleri il veya ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını tamamlayabilirler.

Kimler Başvurabilir?

Aile destek programından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvuru yapacak kişinin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşından büyük olmak,
  • Yurt dışında ikamet etmemek.

Yukarıdaki şartları sağlayan herkes, Aile Destek Programı'ndan yararlanarak nakit ödeme alabilir.

Aile Destek Programı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir maddi destek sağlanıyor. Aileler, başvurularını gerçekleştirerek belirlenen ödeme miktarlarına hak kazanabilirler. Başvuruları E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapabilirsiniz. Unutmayın, bu program sayesinde aileler maddi anlamda rahat bir nefes alabilirler.

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