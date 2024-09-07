Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy'la barışma iddialarına net yanıt

Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'la barıştıkları yönünde çıkan haberlere net yanıt verdi.

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy'la barışma iddialarına net yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2024 16:36

Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un 2016 yılında rol aldıkları 'İçerde' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, çift yedi yıl boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşamıştı. Ancak Ocak 2023'te, çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla ilişkilerinin sona erdiği ortaya çıkmıştı. Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Araçta trafikte soruları yanıtlayan Sarışın, yeni projeleri hakkında heyecanını dile getirdi. “Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Tatil bitti, harika bir tatil yaptım. Sezon başlıyor artık. Dijital bir iş de çektik” diyen Sarışın, projelerinin yanı sıra özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Çağatay Ulusoy ile ayrıldıktan sonra barıştıkları iddialarına ise net bir şekilde yanıt veren güzel oyuncu, “Barışma söz konusu değil” diyerek, eski ilişkisine dair dedikoduları sonlandırdı.

Duygu Sarışın, kariyerine odaklandığını belirterek yeni sezon projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlandığını söyledi.

Benzer Haberler
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasına yıkım kararı! Kaçak Yapı tescillendi Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasına yıkım kararı! Kaçak Yapı tescillendi
Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan aşk dolu paylaşım Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan aşk dolu paylaşım
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk geccelerde Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk geccelerde
Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde: 1 milyon 200 bin görüntülenmeyi paylaştı! Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde: 1 milyon 200 bin görüntülenmeyi paylaştı!
Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik doğum günü mesajı Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik doğum günü mesajı
Pelin Akil ve Mert Ramazan Demir’den ilk kare! Pelin Akil ve Mert Ramazan Demir’den ilk kare!
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi:
  • 03-09-2024 15:02

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları
  • 02-09-2024 09:58

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı
  • 02-09-2024 09:03

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı

Gonca Vuslateri’ye
  • 02-09-2024 18:43

Gonca Vuslateri’ye "Leyla" dizisi setinde sürpriz doğum günü kutlaması

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar:
  • 03-09-2024 15:32

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar: "Kendim için belirlediğim hedefler var"