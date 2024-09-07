Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy'la barışma iddialarına net yanıt

Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un 2016 yılında rol aldıkları 'İçerde' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, çift yedi yıl boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşamıştı. Ancak Ocak 2023'te, çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla ilişkilerinin sona erdiği ortaya çıkmıştı. Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Araçta trafikte soruları yanıtlayan Sarışın, yeni projeleri hakkında heyecanını dile getirdi. “Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Tatil bitti, harika bir tatil yaptım. Sezon başlıyor artık. Dijital bir iş de çektik” diyen Sarışın, projelerinin yanı sıra özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Çağatay Ulusoy ile ayrıldıktan sonra barıştıkları iddialarına ise net bir şekilde yanıt veren güzel oyuncu, “Barışma söz konusu değil” diyerek, eski ilişkisine dair dedikoduları sonlandırdı.

Duygu Sarışın, kariyerine odaklandığını belirterek yeni sezon projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlandığını söyledi.