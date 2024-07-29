Dursun Özbek: "Ali Sami Yen'i Unutmayacağız, 8 Numara Transferi İçin Çalışıyoruz"

Dursun Özbek:
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:23

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen’i anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Her yıl Ali Sami Yen ağabeyimizi anıyoruz. Süleyman Seba’yı da andık. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Onları unutmamamız gerekiyor. Onları anmak bizim görevimiz," dedi.

Transfer çalışmalarına değinen Özbek, "Cumartesi Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla eksiklerimizi tespit ettik. Bir kısmını giderdik, diğerlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Şampiyon bir kadro ve hocamız var. 8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor, bu konuda sıkı çalışıyoruz ve taraftarlarımıza kısa sürede haber vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hakkında ise, "Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Onlar bizim gurur kaynağımız. 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen’in götürdüğü sporcular gibi, bugün de sporcularımızı cesaretlendirmeliyiz," şeklinde konuştu.

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