Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği Virüsü İçin Küresel Acil Durum İlanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Afrika'da artış gösteren ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ağır etkiler yaratan Mpox (eski adıyla maymun çiçeği) virüsü nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil durum komitesinin virüsün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı krizi oluşturduğu yönündeki tavsiyesini kabul ettiğini açıkladı.

Mpox virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor. Virüsün neden olduğu yüksek ateş, kas ağrıları ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Ghebreyesus, 2023 yılı içinde 14 binden fazla vakanın bildirildiğini ve bu virüs nedeniyle 524 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu durum, DSÖ'nün küresel çapta aldığı önlemleri artırmasına neden olurken, Afrika Birliği de kıta genelinde acil durum ilan etti. DSÖ'nün bu adımı, virüsün uluslararası yayılma potansiyeline karşı alınan önlemlerin hızla devreye girmesini sağlayacak.