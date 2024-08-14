Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği Virüsü İçin Küresel Acil Durum İlanı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği Virüsü İçin Küresel Acil Durum İlanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 22:54

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Afrika'da artış gösteren ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ağır etkiler yaratan Mpox (eski adıyla maymun çiçeği) virüsü nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil durum komitesinin virüsün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı krizi oluşturduğu yönündeki tavsiyesini kabul ettiğini açıkladı.

Mpox virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor. Virüsün neden olduğu yüksek ateş, kas ağrıları ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Ghebreyesus, 2023 yılı içinde 14 binden fazla vakanın bildirildiğini ve bu virüs nedeniyle 524 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu durum, DSÖ'nün küresel çapta aldığı önlemleri artırmasına neden olurken, Afrika Birliği de kıta genelinde acil durum ilan etti. DSÖ'nün bu adımı, virüsün uluslararası yayılma potansiyeline karşı alınan önlemlerin hızla devreye girmesini sağlayacak.

Benzer Haberler
Emeklilere 34.000 TL Büyük Destek: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank’tan Kredi Fırsatları! Emeklilere 34.000 TL Büyük Destek: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Akbank’tan Kredi Fırsatları!
Emeklilere 5500 TL Destek: Halkbank’tan Ağustos Ayında Özel Ödeme! Emeklilere 5500 TL Destek: Halkbank’tan Ağustos Ayında Özel Ödeme!
FLAŞ HABER! Asgari Ücret Zammını Bizzat CUMHURBAŞKANI Açıklayacak, Çalışmalar Tamamlanıyor! FLAŞ HABER! Asgari Ücret Zammını Bizzat CUMHURBAŞKANI Açıklayacak, Çalışmalar Tamamlanıyor!
Akbank İş Bankası Denizbank ve QNB Finansbank açıklama yaptı! 20.000 TL ATM üzerinden Vatandaşlara ödenecek Akbank İş Bankası Denizbank ve QNB Finansbank açıklama yaptı! 20.000 TL ATM üzerinden Vatandaşlara ödenecek
10 Milyon 300 Bin Emekliye Müjdeli Haber Geldi! 10 Bin TL Ödeme Yarın Sabah Yatacak! 10 Milyon 300 Bin Emekliye Müjdeli Haber Geldi! 10 Bin TL Ödeme Yarın Sabah Yatacak!
Emeklilere 3700 TL Ek Zam İddiası: Ağustos Ayında Hesaplara Yatabilir Emeklilere 3700 TL Ek Zam İddiası: Ağustos Ayında Hesaplara Yatabilir
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!