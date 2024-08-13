DÜNYA en Sıcak Günleri Yaşıyor! Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar: Alarm Seviyesi Yükseldi

DÜNYA en Sıcak Günleri Yaşıyor! Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar: Alarm Seviyesi Yükseldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 15:31

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Avrupa'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Nullis, 1991-2020 yılları arasındaki 30 yıllık döneme göre yapılan ölçümlerin, sıcaklıkların ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiğini gösterdiğini belirtti. Avrupa'da birçok ülkenin, kayıtlardaki en sıcak temmuzu yaşadığını vurgulayan Nullis, iklim değişikliğinin bu aşırı sıcakların arkasındaki en büyük etken olduğunu söyledi.

Belçika, Fransa, İngiltere ve İsviçre gibi ülkeler, aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumuna geçti. Özellikle Belçika ve Fransa'da birçok bölge için "turuncu alarm" verildi. İngiltere ise 12 Ağustos'ta yılın en sıcak gününü kaydetti. Uzmanlar, Avrupa'nın küresel ortalamadan daha hızlı ısındığını ve sıcak hava dalgalarının kısa vadede etkisini sürdüreceğini öngörüyor.

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