Dün gece 00:00'dan sonra IBAN numarasına o banka tarafından 93.800 TL gönderileceği açıklandı!

Finansbank, IBAN numarası üzerinden 93.800 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında nakit kredi kullanacak olan bireylere uygun faiz oranlarıyla ödeme imkanı sunulacak ve bu krediler hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullanılabilecek.

Hızlı Kredi İmkânı Cep Telefonunuzda

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Finansbank, sizi cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak kredi imkanı sunacak. Bu kampanya, nisan ayı boyunca devam edecek ve akşam saatlerinde dahi olsa ihtiyaç kredisi ödemeleri, mobil uygulamalar üzerinden hızlıca hesaplara yatırılarak hızlı bir şekilde kullanılabilecektir.

Basit Başvuru Şartları ve Hızlı Sonuç

Başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için 24 ay vadeli ve 93.800 TL kredi ödemesi sağlanacak. QNB Finansbank, bu kampanyada kredi puanı 1500 ve üzerinde olan herkesin başvurularını kolaylıkla kabul edeceğini duyurdu. Başvuruları hızla sonuçlandıran banka, TC kimlik doğrulamasıyla bu kredi kampanyalarına katılabileceğinizi paylaştı.

Hızlı Başvuru İçin Mesaj Gönderin

QNB Finansbank Bireysel Tüketici Kredisi kampanyasına katılmak isteyenler için başvuru oldukça basit. Kimlik numaranızı doğru bir şekilde yazarak, kendi cep telefonunuz üzerinden 50 30 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Bu mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurunuz hızlıca gerçekleşmiş olacaktır. Başvurunuz sonucunda, hemen aynı gün içinde sonuç alabilecek ve hesabınıza aktarılan bu kredi tutarını banka şubesine gitmeden kullanabileceksiniz.

Kolaylıkla Hesaplarınızı Yönetin

Nakit ihtiyacınız olduğunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlıca sonuç alabileceğiniz bu kampanya sayesinde, kredilerinizi hesaplarınız üzerinden kolayca yönetebilirsiniz. SMS ile onaylanan kredi tutarınızı alabilmek için banka şubesine gitmenize gerek yok. Bu kampanyaya katılarak, ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlıca gerçekleştirip, ödemelerinizi de aynı hızda yaptırabilirsiniz.

QNB Finansbank'ın bu hızlı ve kolay kredi kampanyası sayesinde nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Basit başvuru şartları ve hızlı sonuç alabilme imkanı ile 5 dakika gibi kısa bir süre içinde kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.