Düğüne sayılı günler kala o iddialara yanıt verdi!

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, düğün hazırlıklarına tam devam ediyor. Ebru Şahin ile Cedi Osman, 7 Temmuz'da Çeşme'de nikah masasına oturacak.

Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Şahin, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi.

Düğün hazırlıklarına devam eden Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.