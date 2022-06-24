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Gecce Magazin Haberleri

Düğüne sayılı günler kala o iddialara yanıt verdi!

Milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile Çeşme'de dünyaevine girecek olan güzel oyuncu Ebru Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Düğüne sayılı günler kala o iddialara yanıt verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2022 10:53

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, düğün hazırlıklarına tam devam ediyor. Ebru Şahin ile Cedi Osman, 7 Temmuz'da Çeşme'de nikah masasına oturacak.

Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Şahin, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi.

Düğün hazırlıklarına devam eden Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.

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