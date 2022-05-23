Dr. Ersin Aydın’ın yeni kliniği açıldı!

Dermatolog Dr. Ersin Aydın yeni kliniğinin açılışına cemiyet hayatından Gül Erçetingöz, Mihriban Seyhan, Hande Tokmak, Hande Can, Jale Balcı, Müge Tezman Sarıbıyık ve Çiğdem Yuvacan gibi isimler açılışta yer aldı.

Dr. Ersin Aydın, açılışta yaptığı konuşmada yoğun talep üzerine farklı tedavi seçeneklerinin de olduğu yeni kliniğini açtığını dile getirdi. Dr. Aydın; “Doğal güzellik konusundaki beklenti ve talepleri nedeniyle kliniğimizi daha büyük bir yere taşıdık. Güzellik alanında trendler ve yeni teknikler doğrultusunda son teknolojilerle hizmet veriyoruz. Küçük dokunuşlarla büyük değişiklikleri amaçlıyoruz.” dedi.

Dr. Ersin Aydın yönetimindeki Green Klinik Ataköy Towers A Blok’da hizmet veriyor.