Dövizde Kayıp, Altında Kazanç: Yatırımcılar Enflasyon Karşısında Zorlu Bir Dönem Geçirdi

İktisatçı Mustafa Sönmez'in verilerine göre, son altı ayda dövizde birikim yapanlar büyük bir reel getiri kaybı yaşadı. Amerikan Doları %9,38, Euro ise %9,94 oranında reel kayıp gösterdi. Bu durum, dövizde kalan yatırımcılar için ciddi maliyetler doğuruyor. Aynı dönemde Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi %16,49, külçe altın ise %6,51 oranında reel kazanç sağladı.

Mevduat faizi ise %0,36’lık küçük bir kayıpla enflasyon karşısında gücünü korudu. Sönmez, dövizdeki bu kayıplara rağmen Türkiye’de dövize olan talebin yüksek olduğunu ve 120 milyar doların dövizde tutulduğunu belirterek, bu durumun hükümete olan güven eksikliğini gösterdiğini vurguladı. Yıllık bazda dövizdeki reel kayıp ise %24’e ulaştı, bu da uzun vadede dövizde kalan yatırımcıların önemli zararlar yaşayabileceğini ortaya koyuyor.