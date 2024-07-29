Doların Geleceği ve Türkiye’nin Enflasyonla Mücadelesi: Selçuk Geçer’den Kritik Uyarılar

Türkiye'de enflasyonun etkisi altında kalan ekonomide, döviz kurları ve faiz oranları arasındaki ilişki giderek daha fazla önem kazanıyor. Ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarında dolar/TL kuru, enflasyon ve döviz piyasalarındaki hareketlilik hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geçer, Türkiye’nin dolar bazında sunduğu yüksek faiz oranlarının, dövizde beklenmeyen artışlara yol açabileceğini belirtti. İşte Geçer’in önemli uyarıları ve analizleri:

Dolar/TL Kuru ve Yüksek Faiz Oranları

Selçuk Geçer, Türkiye'nin dolar bazında en yüksek faizi sunduğunu belirtti ve dolara uygulanan yüzde 60 faiz oranının döviz kurlarını nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler paylaştı. Geçer’e göre, bu yüksek faiz oranları dövizin sabit tutulduğu sürece artış göstermeye devam edecektir. Bu durum, dövizdeki ani artışların riskini artırmakta ve yatırımcılar için büyük bir tehlike oluşturabilmektedir.

Geçer, "Dolar, enflasyon karşısında oldukça ucuz kaldı. Eğer paranızı faize yatırırsanız, yüzde 60 faiz kazanabilirsiniz. Ancak dövizde yaşanacak ani bir artış, yüzde 200’e varan zararlar doğurabilir. 5 ay içinde dövizde ciddi bir yükselme olabilir" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yatırımcıların döviz piyasasında dikkatli olmalarını ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.

Gerçek Dolar Kuru ve Üretici Üzerindeki Etkileri

Selçuk Geçer, dolar/TL kurunun şu anki seviyesinin gerçek değeri yansıtmadığını vurguladı. Doların gerçek değerinin yaklaşık 60 TL civarında olduğunu belirten Geçer, mevcut baskının üreticiler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. "Doları bu şekilde baskı altında tutmaya devam ederseniz, üreticiyi zor durumda bırakır ve işsizliği artırırsınız," diyen Geçer, dolar/TL kurunun ileride 70 TL'ye kadar yükselebileceğini öngördü. Bu durumun Türkiye için ciddi ekonomik zorluklar yaratabileceğini belirtti.

Döviz Piyasasındaki Güncel Durum

Döviz piyasasında şu anki durum, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir endişe kaynağı. Dolar, 32.89 TL alış ve 32.99 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Euro 35.70 TL'den alınmakta ve 35.81 TL'den satılmakta. İngiliz sterlini ise 42.30 TL'den alınırken, 42.55 TL'den satılmakta. Bu fiyatlar, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların ve yüksek volatilitenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.