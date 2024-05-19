Dolar Yatırımcılarına Şok: S&P Global’den Beklenmedik Kur Tahmini

Türkiye’de dolar biriktirenler için şok edici bir haber geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı sonu için dolar kuru tahminini açıkladı. Bu tahmin, birçok yatırımcıyı şaşırtacak nitelikte. Rapora göre, Türkiye'nin cari açığı milli gelire oranla yüzde 2 azalacak olsa da, doların beklenildiği gibi 40 liraya çıkmayacağı belirtiliyor. S&P Global, yıl sonunda doların 34-35 TL aralığında olacağını öngörüyor. Bu haber, dolar biriktirenlerin döviz bürolarına akın etmesine sebep olabilir. Detaylar haberimizde.

Dolar Yatırımcıları İçin Beklenmedik Tahmin

S&P Global'in yayımladığı rapor, Türkiye ekonomisi ve dolar kuru hakkında çarpıcı öngörüler içeriyor. Kuruluş, 2024 yılı sonunda 1 doların 34 ile 35 TL arasında olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, doların değerinin beklendiği gibi hızla artmayacağına işaret ediyor. Dolar biriktirenlerin yüksek kazanç beklentisi suya düşebilir. S&P Global’in bu tahmini, birçok yatırımcının döviz bürolarına yönelmesine neden olabilir.

Raporda, Türkiye’nin cari açığının milli gelire oranla yüzde 2 azalacağı öngörülüyor. Ancak, dolar kurunun beklenilen seviyelere çıkmayacağı belirtiliyor. Bu durum, dolar biriktirenler için hayal kırıklığı yaratabilir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun tahminine göre, doların 34-35 TL seviyesinde kalması, döviz yatırımcılarını yeni stratejiler geliştirmeye zorlayabilir.