Dolar ve Enflasyon: TL’ye Güvensizlik Ekonomiyi Sarsıyor, Prof. Dr. Soner Gökten: “Kur Riski ve Enflasyonist Baskı Sürüyor”

Prof. Dr. Soner Gökten, dolarda kur riskinin devam ettiğini ve artan para arzının enflasyonist baskı yarattığını belirtti. Para arzının miktar teorisi kapsamında enflasyonu tetiklediğini ifade eden Gökten, Türkiye’de TL’ye olan güvenin kaybolması nedeniyle dolarizasyona dikkat çekti. Yerli tasarruf sahiplerinin TL yerine dolar tutmasının, para arzını artırarak enflasyonu yükselttiğini açıkladı.

Para Arzı ve Dolarizasyon

Para arzının TL ile ölçüldüğünü belirten Gökten, dolarizasyonun para arzını nasıl artırdığını ve bunun enflasyonu nasıl tetiklediğini basit bir örnekle anlattı. En dar tanımlı para arzı M1 ve genişletilmiş para arzı M2 arasındaki farklara değinerek, M1’in artışının durması gerektiğini vurguladı.

İstatistikler ve Gelecek Öngörüleri

Ocak 2022’den Temmuz 2024’e kadar M1 ve M2 para arzı istatistiklerini paylaşan Gökten, TL vadeli mevduatların arttığını, ancak M1’deki yüksek dolarizasyonun TL’ye güvenin henüz geri dönmediğini gösterdiğini belirtti. M1’deki dolarizasyon düşmedikçe, enflasyon riskinin süreceğini ve faiz indirimi sürecinin gecikeceğini ekledi. 2011 yılında 1 dolar 1,1 TL iken, M1 içerisindeki yabancı para oranının %20 olduğunu hatırlatarak, mevcut durumun TL’ye güven eksikliğini açıkça gösterdiğini vurguladı.