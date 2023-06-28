Dolar ne zaman, hangi tarihte düşecek? Her şeyi bilen uzmanlar açıkladı! Vatandaşlar tedbir alıyor!

Her şeyi bilen uzmanlar açıkladı! Vatandaşlar tedbir alıyor! Dolar ne zaman, hangi tarihte düşecek- İlk tahmin, Hatice Kolçak tarafından yapılmıştır. Kolçak, dolar kurunun önümüzdeki birkaç ayda 28 TL seviyesine doğru ilerleyebileceğini belirtmiştir. Faiz artırımlarının devam etmesi ve maliyetlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Ayrıca, 30 TL'nin üzerine çıkma ihtimalinin olduğunu ifade etmiştir.

Citi Bank tarafından yapılan ikinci tahminde, dolar kurunun 30 TL hedefine doğru ilerleyebileceği ve 22 TL seviyesinin zarar kes noktası olduğu belirtilmiştir. Üç aylık bir süreçte alım yapılabileceği ifade edilmiştir.

Üçüncü tahmin ise Atilla Yeşilada tarafından yapılmıştır. Yeşilada, ülkeye ciddi miktarda para girişi olacağını söyleyerek dövize yönelik uyarıda bulunmuştur.

Dördüncü tahminde, İslam Memiş, dolar kurunun 28 TL seviyesine doğru ilerleyebileceğini belirtmiştir. Doların getirisinin diğer para birimlerine göre daha az olabileceğini ifade etmiştir. Müdahale durumunda kısa vadeli geri çekilmelerin görülebileceğini belirtmiştir.

Beşinci tahmin ise ünlü ekonomist Özgür Demirtaş tarafından verilmiştir. Demirtaş, dolar kurunun 28 TL seviyesine doğru gidebileceğini söylemiştir.

Bu tahminler ışığında, dolar kurunda gelecekteki hareketlerin belirsiz olduğu ve dikkatli olunması gerektiği ifade edilmektedir. Her bir tahmin, farklı faktörlerin etkisini yansıtabilir ve piyasaların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, döviz yatırımcılarının güncel gelişmeleri takip etmeleri ve uzman görüşlerini değerlendirmeleri önemlidir.

Not: Bu tahminler, yazının tarihine göre yapılan açıklamalardır ve gelecekte gerçekleşebilecek durumları kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir. Döviz piyasaları, birçok faktörün etkisi altında değişkenlik gösterir ve öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir. Yatırım kararları almadan önce güvenilir kaynaklardan güncel ve detaylı bilgi edinmek önemlidir.