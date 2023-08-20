Dolar kuru şaha kalkıyor! Şimdi alan yaşadı, dertlerini de boşadı! O tarihte her şey için geç olacak

Dolar kurundaki hareketlilik, ekonomi dünyasında geniş yankılar uyandırıyor. Özellikle FED toplantı tutanaklarına yönelik açıklamalar, doların değerini etkilerken yatırımcılar için son fırsatlar arasında görülüyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.

Küresel Ekonomideki Etkiler

Çin, ABD ve Japonya gibi büyük ekonomilerde yaşanan ihracat gerilemeleri, dolar kurunda yükselişleri tetikliyor. Özellikle bu ülkelerdeki ekonomik etkiler, doların değerinde dalgalanmalara neden oluyor. Bu bağlamda, doların geleceği üzerine yapılan öngörüler büyük bir önem taşıyor.

Selçuk Geçer'den Şaşırtan Açıklama

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunarak yatırımcıları harekete geçirmeye çağırıyor. Özellikle Ekim ayının yaklaştığı dönemde dikkat çeken Geçer, büyük dalgalanmaların beklendiğini ifade ediyor. Piyasalardaki baskılama sürecine vurgu yaparak, doların 35 TL seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Öngörüler ve Dalgalanmalar

Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre, Eylül ve Ekim aylarında doların 30 TL seviyelerine ineceği öngörülüyor. Ancak sonrasında, doların tekrar yükselerek 40 TL'yi aşabileceği öngörüsünde bulunuyor. Ayrıca, Geçer, doların 38 TL seviyelerinde de dalgalanabileceğini belirtiyor. Geçer, önümüzdeki sezonun dolar konusunda belirsizliklere ve rekor seviyelere tanıklık edebileceğini ifade ediyor.

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