Doğalgaza %38 Zam Geldi: Ağustos'tan İtibaren Yüksek Faturalar Bekleniyor

Türkiye’de 1 Temmuz’da elektrik fiyatlarına yapılan zammın ardından, doğalgaz fiyatlarına da zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına %38 oranında bir artış yaptığını açıkladı. Bu zam, elektrik fiyatlarındaki artışla aynı oranda gerçekleşti.

Yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketiciler için doğalgaz fiyatlarında %33,1 oranında bir artış yapıldı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı ise değişmeden kaldı. Yeni fiyat tarifesi, 1 Ağustos 2024 itibariyle geçerli olacak.

BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarını aylık olarak güncellemeye devam ediyor. Zam açıklamasının Temmuz ayının enflasyon hesaplamalarına etki etmemesi için Ağustos ayına bırakıldığı belirtildi. Artık konutlarda 1000 metreküp doğalgaz, 5.631 TL olarak belirlenecek ve bu, yüksek faturalar anlamına geliyor.