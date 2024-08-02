Doğal Gaz Fiyatlarında Şok Artış: 1 Metreküp Gazın Fiyatı 9,4 TL Oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yapılan yüzde 38’lik artışla ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Ağustos 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifelere göre, doğal gazın metreküp fiyatı ortalama 7,6 TL’den 9,4 TL’ye yükseldi. Bu artışın Türkiye genelindeki konut fiyatlarına ortalama etkisi ise yüzde 24,4 olarak belirlendi.

EPDK, artışın yalnızca birim gaz alım bedelinde olduğunu ve nihai faturadaki artışın, sistem kullanım bedeli ve vergilerle birlikte hesaplandığını duyurdu. Ayrıca, yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin doğal gazının fiyatı da ortalama yüzde 28,7 oranında artarak 11,8 TL’den 15,2 TL’ye çıktı.

Bu fiyat artışı, konutlarda doğal gaz kullanımını doğrudan etkileyerek, hanelerin enerji bütçesinde önemli bir değişiklik yaratacak.