Doğa Rutkay'ın Çeşme'de ailece deniz keyfi

Uzun yıllardır İzmir Alaçatı’da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, önceki gün bir beach'te objektiflere yansıdı. Ailece tatilin tadını çıkaran oyuncu, eşi Kerimcan Kamal ve çocukları ile denize girdi.

Üzerinde özel tişörtü ile denize giren Kamal, hassas vücudunu güneşten korurken, eşiyle bol bol sohbet etti. İlerleyen saatlerinde çocukları ile denizde zaman geçiren ikili, daha sonra localarına geçti.

"EVLENMEK BENİM İÇİN ZİNCİRE VURULMAKTI"



Öte yandan geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunan Rutkay, "Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2'den beri kendi evinde yaşayan biri olarak, evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı" ifadelerini kullanmıştı.