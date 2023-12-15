Diziye Katılınca Dengeleri Değiştirdi! Sakla Beni'ye Yeni İsim!

Sakla Beni dizisinde yeni oyuncu fırtınası koptu. Dizi kadrosuna dahil olan oyuncu, ilk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Diziye Katılınca Dengeleri Değiştirdi! Sakla Beni'ye Yeni İsim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 20:03

Sakla Beni dizisi, başarılı oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı, Perşembe akşamlarının sevilen yapımı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İlk bölümünden itibaren kısa sürede büyük bir ilgi toplayan ve reytinglerde hızla yükselen dizi, her yeni bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde, İncila'nın evleneceğini öğrenen Naz'ın yaşadıkları ve Mete'nin karşısına çıkan engeller, izleyicilerin dikkatini çekti. Diziye yeni katılan bir karakter ise izleyicileri şaşırttı.

Yeni Oyuncu Diziye Dahil Oldu

Sakla Beni dizisine, Baran Bölükbaşı tarafından canlandırılan Kadir karakteri dahil oldu. Kadir, İncila'ya (Cemre Baysel) eşlik edecek ve hikayeye yeni bir boyut kazandıracak.

Sakla Beni Dizisi Konusu

Sakla Beni dizisinin konusu, zengin ve güçlü ailelerin gözbebeği olan Mete ve Naz'ın, çocukluktan gelen ve evliliğe doğru ilerleyen hikayesini merkeze alıyor. Ancak Mete'nin İncila ile yaşadığı beklenmedik karşılaşma, Naz'ın yazdığı hikayenin yönünü değiştirecek ve Mete'nin gerçek aşkını bulmasına yardımcı olabilecek mi?

Sakla Beni Dizisi Oyuncuları

  • Uraz Kaygılaroğlu

  • Cemre Baysel
  • Asude Kalebek
  • Şenay Gürler
  • Ceyda Düvenci
  • Nilüfer Açıkalın
  • Sevinç Erbulak
  • Gökşen Ateş
  • Kamil Güler
  • Nizam Namidar
  • Sera Tokdemir
  • Edip Saner
  • Açelya Devrim Yılhan
  • Sıla Korkmaz
  • Emine Umar
  • Tamer Levent
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