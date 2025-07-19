Dilara Aksüyek “Kıskanmak” Dizisinde Şükran Rolünde

Dilara Aksüyek, “Kıskanmak” dizisinde Şükran karakterine hayat verecek. Ağustos ayında sete çıkacak dizi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dilara Aksüyek “Kıskanmak” Dizisinde Şükran Rolünde
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-07-2025 20:10

Başarılı oyuncu Dilara Aksüyek, yeni sezonda iddialı bir yapımla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Kıskanmak” dizisinin kadrosuna katılan Aksüyek, projede Şükran karakterine hayat verecek. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, iki kardeşin kıskançlığı üzerinden aile ilişkilerini çarpıcı bir dille anlatacak.

Ağustos’ta Sete Çıkıyor

Titizlikle hazırlıkları süren “Kıskanmak” dizisinin provaları ay sonunda başlayacak. Ağustos ayında sete çıkması planlanan proje, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırdı. Dilara Aksüyek, son olarak “Leyla” dizisinde izleyici karşısına çıkmış ve başarılı performansıyla beğeni toplamıştı.

Şükran Karakteri Dikkat Çekecek

Aksüyek’in hayat vereceği Şükran, dizinin kilit karakterlerinden biri olacak. Şükran, Nalan’ın (Beril Pozam) yengesi, Seniha’nın eski aşkı Cemil (Cem Uslu) ile evlidir. Kıskançlık, aşk ve aile bağları üzerinden şekillenecek olan hikâyede Şükran karakterinin yaşadığı çatışmalar dizinin heyecanını artıracak.

Güçlü Kadro ve Etkileyici Hikâye

Senaryosu ve yönetmenliğiyle dikkat çeken “Kıskanmak”, sezonun en iddialı projelerinden biri olarak görülüyor. Dilara Aksüyek, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâye sayesinde rolüyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Oyuncunun projedeki performansı, hayranları tarafından şimdiden merak konusu oldu.

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