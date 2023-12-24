Dilan Polat'a cezaevinde esrarengiz ziyaret! Çıkacağı tarihi söyledi

Tutuklu bulunan Dilan Polat, her mahkuma verilen soyismi aynı olmayan kişilerle görüşmek için 3 kişinin ismini verebiliyor. Dilan Polat cezaevinde esrarengiz bir ismin ismini vererek ziyaret etmesini sağladı. Bu haftalık görüşte görüşen Dilan Polat'a çıkacağı tarihi söyledi.

Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin Türkiye'de gündemden düşmüyor. Lüks hayatları sonrası bir anda örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftini sürpriz ziyaret geldi.

Tüm cezaevlerinde uygulanan haftalık görüş gününde büyük bir sürprizi imza atan Polat, ziyarete astroloğu Hilal Saraç'ı çağırdı!

Hilal Saraç cezaevine gidiyor!

Astrolog Hilal Saraç, daha önce cezaevine girmeden Dilan Polat'a "Türkiye seni konuşucak bir dönüm noktası olacak. Haritada sivrilmeyi söylememek için kendimi zor tuttum" diyerek cezaevine gireceğini önceden söylediği açıklanmıştı.

Hepsini bende beklemiyordum!

Hilal Saraç Dilan Polat ve Engin Polat davasında bir kaç kişiyi beklediğini söylerek, "“Tabii ki buna kimse inanmak istemez en başta. Psikolojik olarak çok zaten yıprandı. Aslında yavaş yavaş kendini bu sürece hazırladı. Birkaç kişi de bekliyordum ama böyle bir anda toplu herkes kim varsa alınmasını ben de beklemiyordum” dedi.

Bana ne olacak diye çağırdı!

Dilan Polat'ın soyisminden olmayan 3 isimden biri olan Saraç, “Dilan Polat cezaevinde soy ismi aynı olmayan 3 kişiyle görüşme hakkı var. Birini sizinle kullanıyor. Dilan Polat avukatları aracılığıyla size hangi soruları yöneltiyor” şeklinde soruya, “Aslında bilmek istediği şey ‘bana ne olacak, ben bundan sonra ne yapacağım, bana ne olacak' Hani mesela hiç para pul ya da dışarıdaki mal varlıkları umurunda değil. Yani onların ne olacağı çok umurunda değil. Onun tek istediği şey özgürlüğü” diyerek açıkladı.

Şu an için cezaevine gitmediğini anlatan Hilal Saraç, önümüzdeki hafta cezaevine giderek bundan sonra olacakları anlatacak.

Ne zaman çıkacağını söyleyecek!

Astrolog Hilal Saraç, Dilan Polat'a ne zaman çıkacağını söylemek için cezaevine giriyor. Saraç,“Maksimum nisan ayına kadar zaten çıkacağıydı. Ama özellikle, şubat, mart yüzde 90 Dilan'ı dışarıda görebiliriz” şeklinde yanıt verdi.