Dilan Çıtak’tan Olay Yaratan Paylaşım: “Herkesi Evrene Uğurluyorum”

Her yaptığıyla gündem olan Dilan Çıtak, son paylaşımıyla yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerginlikler ve son olarak Bodrum’da karakolluk olduğu olayla adından söz ettiren Çıtak, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Gözünde Kan Çıktı, Mesajı Dikkat Çekti

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından gözünde kan oturmuş halini gösteren bir video paylaştı. Videoya “Gözümde stresten bunun çıkmasına sebep olan herkesi evrene uğurluyorum. Karmam, karmanız olması dileğiyle” notunu ekleyen Çıtak, takipçilerini hem şaşırttı hem de düşündürdü.

Paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranlarının büyük bir kısmı “Geçmiş olsun” mesajları gönderdi. Ancak bazı kullanıcılar da ünlü ismin son zamanlarda oldukça öfkeli ve stresli paylaşımlar yaptığını dile getirdi.