Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsoon, Bebek'te görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.
Yeni projelerinden bahseden Deniz'in etrafını röportaj esnasında bir anda çiçekçiler sardı. Israrlara dayanamayan Saevarsson, sevgilisi Deniz’e bir demet gül aldı.
Gülü sevgilisine verir vermez, güzel oyuncu sevinerek nişanlısını dudaklarından öptü.
Çift, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına yöneldiler.