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Gecce Magazin Haberleri

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile Bebek'te görüntülendi. Düğün tarihlerini ertelemeleriyle ilgili konuşan çiftin etrafı, bir anda çiçekçiler tarafından sarıldı. Israrlara dayanamayarak sevgilisine gül alan Saevarsson'ın bu jesti, Deniz tarafından öpücüklerle karşılandı. İkilinin romantik anları, kameralara yansıdı.

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2022 10:22

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsoon, Bebek'te görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.

Yeni projelerinden bahseden Deniz'in etrafını röportaj esnasında bir anda çiçekçiler sardı. Israrlara dayanamayan Saevarsson, sevgilisi Deniz’e bir demet gül aldı.

Gülü sevgilisine verir vermez, güzel oyuncu sevinerek nişanlısını dudaklarından öptü.

Çift, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına yöneldiler.

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