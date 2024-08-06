Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in aşk tatili

Son dönemde Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Çift, Bodrum'un gözde bölgelerinden Türkbükü'ndeki bir plajın iskelesinde keyifli anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Siyah renkli bikinisiyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, gün boyu sevgilisiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkardı. Çiftin neşeli ve samimi halleri, plajda bulunan diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Bir ara telefon görüşmesi yapmak için sevgilisinin yanından ayrılan Dilan Çiçek Deniz, iskelede kısa bir yürüyüş yaptı. Bu sırada Rafael Cemo Çetin, şezlongunda güneşlenmeye devam etti.

Romantik anlarıyla dikkat çeken çiftin Bodrum tatili, yazın en çok konuşulan konularından biri olmaya aday. Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in mutluluğu, objektiflere yansıyan karelerle bir kez daha kanıtlanmış oldu.