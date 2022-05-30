Dilan Çiçek Deniz hayalini açıkladı!

75. Cannes Film Festivali'nde boy gösteren başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Kylie Minogue'la tanışma fırsatı elde eden Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili "Aslında hayranı olduğum isimlerle tanışmak istemiyorum. Çünkü tanıyınca hiç hayal ettiğim gibi biri çıkmayabiliyor. Böyle tecrübelerim oldu." şeklinde konuştu. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan ünlü oyuncu, "Kız isteme töreni olmasını istiyorum. Thor, tuzlu kahve içecek." ifadelerini kullandı.