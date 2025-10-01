Dilan Çiçek Deniz Ayrılığın Ardından İlk Kez Konuştu

Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin ayrılığının ardından ilk kez konuştu. Güzel oyuncu net açıklamalarıyla gündeme damga vurdu.

Dilan Çiçek Deniz Ayrılığın Ardından İlk Kez Konuştu
Yayın Tarihi : 01-10-2025 09:36

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde adı sık sık oyunculuk kariyeri kadar ilişkisiyle de anılan Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile ayrılık kararı almıştı. Çiftin evleneceğine kesin gözüyle bakılırken gelen bu ayrılık haberi hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in Kariyer Başarısı

30 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldı. ‘Medcezir’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Bodrum Masalı’, ‘Çukur’ ve ‘Yarına Tek Bilet’ gibi yapımlarda sergilediği performansla adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra Deniz, sosyal medyada da aktifliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti

Deniz, uzun süre sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte paylaşımlar yaparak hayranlarını mutlu etmişti. İkilinin mutlu halleri, evlilik ihtimalini güçlendirmişti. Ancak çiftin yollarını ayırma kararı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Ayrılığın Ardından İlk Açıklama

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kameralara yakalandı. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. “Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız. Bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde.” diyerek ilişkisini noktaladığını net bir dille ifade etti.

